Το 20ο triple double του Γιόκιτς που μπαίνει δίπλα σε Ρόμπερτσον και Μάτζικ! (vid)

Τι και αν βρίσκεται μόλις στο 23ο έτος της ηλικίας του; Τι και αν το σώμα του δεν το θεωρείς «χτισμένο» (κάθε άλλο μάλιστα). Ο Νίκολα Γιόκιτς όχι απλά έχει καταφέρει να είναι ο ηγέτης τωνς Νάγκετς και να τους οδηγεί στην πρωτιά της Δύσης, αλλά γράφει ιστορία με όσα κάνει. Ο Σέρβος κόντρα στους Χιτ πέτυχε ακόμα ένα triple double έχοντας 29 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Θα πείτε, σιγά την είδηση το να πετυχαίνει triple double ο Γιόκιτς.Το συγκεκριμένο όμως έγραψε ιστορία καθώς ήταν το 20ο στην μικρή σε χρόνο καριέρα του ηγέτης των Νάγκετς και έγινε ο τρίτος πιο νέος παίκτης στην ιστορία του NBA που το καταφέρνει. Οι δύο προηγούμενοι που έφτασαν τα 20 από τα 22 τους χρόνια είναι οι θρύλοι Όσκαρ Ρόμπερτσον και Μάτζικ Τζόνσον...

Nikola Jokic recorded 29 PTS, 11 REB and 10 AST tonight for the @nuggets, the 20th triple-double of his NBA career. At age 23, Jokic is the third-youngest player to reach 20 triple-doubles; Oscar Robertson and Magic Johnson were both 22 at the time of their 20th.@EliasSports pic.twitter.com/z65oOazePS

