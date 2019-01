Η εμφάνιση του Ντόντσιτς κόντρα στους Λέικερς! (vid)

Ολυμπιακός - Μπασκόνια με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Οι Μάβερικς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Λέικερς, αλλά ο Λούκα Ντόντσιτς πάλεψε μέχρι τέλους για την ομάδα του. Ο νεαρός Σλοβένος τέλειωσε το παιχνίδι με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, χωρίς όμως τελικά να καταφέρει να αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα.

Luka (27 PTS, 8 REB) continues to impress for the @dallasmavs! #MFFL pic.twitter.com/OXG5RTL6Pa

— NBA TV (@NBATV) 8 Ιανουαρίου 2019