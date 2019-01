Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπεσε στο παρκέ και για να μην του φύγει ο αντίπαλος του, τον έπιασε από το πόδι. Οι διαιτητές δεν σφύριξαν την παράβαση, με τον Γκομπέρ να κάνει like στην δημοσίευση του twitter.

So ... @NBAOfficial ... this is cool now??? Giannis just grabs Joe Ingles' ankle. pic.twitter.com/hcRioythcM

— SLC Dunk (@slcdunk) 8 Ιανουαρίου 2019