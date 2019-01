Γιάννης για Χάρντεν: «Δεν με νοιάζει η συζήτηση αυτή, νοιάζομαι μόνο για εμένα» (vid)

Ο ηγέτης του Μιλγούόκι ρωτήθηκε και πάλι για τον τίτλο του MVP και τον Τζέιμς Χάρντεν, αλλά και πάλι σχολίασε ότι δεν ασχολείται με αυτή την συζήτηση και κοιτάζει μόνο τον εαυτό του.

«Παίζει σπουδαία προφανώς. Είναι 'καυτοί' ως ομάδα. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα πάμε εκεί και θα κάνουμε ότι κάνουμε ως ομάδα και ελπίζω να πάρουμε την νίκη. Δεν νοιάζομαι γι΄αυτά. Νοιάζομαι για εμένα».

(Δείτε την ατάκα του στο 5ο λεπτό του βίντεο)

"When he impacts the game offensively, it gives so much energy to the team."

