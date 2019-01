Γιάννης για Γκομπέρ: «Είμαι ακόμα πιο δυνατός από αυτόν» (vid)

Οι Μπακς αντιμετώπισαν τους Τζαζ, ο Γιάννης έκανε μια ακόμα μεγάλη εμφάνιση και βρήκε απέναντι του τον Ρούμπι Γκομπέρ τον οποίο σχολίασε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Αφού τόνισε ότι είναι ακόμα πιο δυνατό από εκείνον, τόνισε και τα δυνατά σημεία στο παιχνίδι του αντιπάλου του.

«Είμαι ακόμα πιο δυνατός από εκείνον, αλλά μπορεί να είναι ανταγωνιστικός επειδή είναι τόσο ψηλός. Ήταν δύσκολο να τελειώνω τις φάσεις από πάνω του».

Giannis Antetokounmpo on facing Rudy Gobert: “I’m still stronger than him but he can get the bump and he can contest the shot because he’s so long. It was hard trying to finish over him.” The Greak Freek called him “tough,” despite ending with 30 points and 10 rebounds in a win. pic.twitter.com/io6ZSDmJql

— Eric Woodyard (@E_Woodyard) 8 Ιανουαρίου 2019