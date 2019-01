Πάλι ο Γιάννης! Πάλι κάρφωμα!

Δεν μπορούν να τον σταματήσουν οι Τζαζ και έχει στήσει ένα φεστιβάλ καρφωμάτων,

Ο Γκομπέρ νόμιζε πως θα τον εμποδίσει, αλλά ο Έλληνας φόργουορντ κέρδισε τη μάχη και κάρφωσε.

Απολαύστε

The Greek Freak dunks ON the Defensive Player of the Year!!#FearTheDeer pic.twitter.com/2bZpOMlTNX

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 8 Ιανουαρίου 2019