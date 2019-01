Δεν σταματά τις πτήσεις του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

O ηγέτης των Μπακς κάρφωσε ανενόχλητος στο καλάθι των Τζαζ και σίγουρα η φάση σε slow motion είναι εντυπωσιακή.

Απολαύστε την πτήση του

Taking to the skies on his Name Day!! #FearTheDeer pic.twitter.com/MUQhHFxoIA

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 8 Ιανουαρίου 2019