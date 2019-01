Απολογήθηκε για το «όποιος με αμφισβητεί, ας αυτοκτονήσει» ο Ρόουζ! (pic)

Όταν έγινε γνωστή η αποδέσμευση του Τιμ Θίμποντο, ο Ντέρικ Ρόουζ ρωτήθηκε για το γεγονός αυτό και η απάντηση του δημιούργησε αναστάτωση, αφού είπε στη ροή του λόγου πως όποιος «τον αμφισβητεί, ας αυτοκτονήσει», θέλοντας να δείξει πως θα συνεχίσει την καλή δουλειά που κάνει ακόμα και χωρίς τον Θίμποντο.

«Έχω αυτοπεποίθηση σε εμένα. Ο Θίμποντο με πίστεψε. Του είμαι ευγνώμων, αφού αναγέννησε την καριέρα μου. Αλλά όποιος νομίζει πως θα σταματήσω εδώ, ας αυτοκτονήσει. Δεν θα γίνει αυτό», ανέφερε ο γκαρντ των Τίμπεργουλβς.

Αμέσως ο D-Rose ζήτησε συγγνώμη για αυτή τη φράση, τονίζοντας πως έχει μετανιώσει που τη χρησιμοποίησε.

Σίγουρα ένας παίκτης που ουδέποτε έχει προκαλέσει με τη συμπεριφορά του και φέτος ζει την... αναγέννηση της καριέρας του, όντας 2ος σε ψήφους για το All Star Game από τους γκαρντ της Δύσης.

I messed up by using the slang term “kill yourself” today in response to a question about whether I can continue to perform without coach Thibs. I did not mean it literally and regret using it so I apologize.

— Derrick Rose (@drose) 7 Ιανουαρίου 2019