Ο 28χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε την δεύτερη θητεία του στην ομάδα του Τορόντο, μετά από πέντε μήνες.

Το συμβόλαιο του Μπράουν θα γινόταν εγγυημένο μέχρι το τέλος της σεζόν την Δευτέρα (07/01).

Toronto has waived guard Lorenzo Brown, league source tells ESPN. His contract would've become guaranteed for season later today.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 Ιανουαρίου 2019