O Κέμπα το «έσταξε» από το... σπίτι του, αλλά δεν μέτρησε! (vid)

Ο σταρ των Σάρλοτ Χόρνετς ήταν εκείνος που οδήγησε την ομάδα του στη νίκη μέσα στη Σάρλοτ χάρη στην... εκρηκτική του εμφάνιση στην τελευταία περίοδο ενώ λίγο έλειψε να βάλει και το καλύτερο κερασάκι στην τούρτα.

Ακριβώς με τη λήξη του αγώνα πέταξε τη μπάλα πίσω από το κέντρο και την έστειλε... συστημένη στο καλάθι του Φοίνιξ. Παρόλα αυτά έχασε την ευκαιρία να «γράψει» το απίστευτο τρίποντο στην στατιστική και αυτό για μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου!

Kemba didn't know he made this last half-court heave



He dropped 18 points in the final 5 minutes. pic.twitter.com/O3hDBIHhPR

— SportsCenter (@SportsCenter) 7 Ιανουαρίου 2019