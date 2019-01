Η συγκινητική συνάντηση του Ρόουζ με 18χρονο θαυμαστή του που παλεύει με τη λευχαιμία (vids)

Ο λόγος για τον 18χρονο κάτοικο της Καλιφόρνια, Χάντερ Σίμονς, ο οποίος είναι φανατικός θαυμαστή του σταρ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Μέσω του «Make-A-Wish» κατάφερε να βρεθεί στο παρκέ και να συναντήσει τον μεγάλο του «ήρωα» όπως χαρακτηρίζει τον Ρόουζ.

«Ήταν ό,τι ονειρευόμουν και ακόμα περισσότερο. Φοβερό συναίσθημα. Ήμουν νευρικός αλλά τώρα είμαι ευγνώμων που δόθηκε αυτή η ευκαιρία» δήλωσε ο Σίμονς, ο οποίος παλεύει προκειμένου να βγει νικητής στη «μάχη» με την λευχαιμία. Ο Ρόουζ συνομίλησε για αρκετή ώρα μαζί του, έβγαλαν μαζί φωτογραφίες, ενώ του υπέγραψε και τη φανέλα του.

Hunter Simmons is a huge @drose fan battling leukemia.



Rose teamed up with @MakeAWish and gave Hunter some advice(via @Timberwolves) pic.twitter.com/siMgSSphzt

— ESPN (@espn) 6 Ιανουαρίου 2019