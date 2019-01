O Τάουνς έκανε... πόστερ τον ΜακΓκι στην κορυφή του ΤΟΡ-10! (vid)

Ο ΚΑΤ είχε διπλή εκπροσώπηση στις 10 καλύτερες φάσεις της ημέρας! Αρχικά στην πρώτη θέση με ένα εντυπωσιακό poster κάρφωμα μπροστά από τον Τζαβέιλ ΜακΓκι ενώ βρέθηκε και στο νούμερο «3» με putback κάρφωμα έχοντας και πάλι θύμα τον σέντερ των Λέικερς.

Από εκεί και πέρα ο Ντουέιν Ουέιντ δεν θα μπορούσε να λείψει χάρη στην φοβερή no look ασίστ που θύμισε... All Star Game, ενώ εξαιρετική ήταν και η φάση που «έβγαλαν» οι Μάτζικ και η οποία ξεκίνησε από τάπα του Μπάμπα και κατέληξε σε κάρφωμα του Σίμονς.