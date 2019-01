Στο club του Τζόρνταν και του ΛεΜπρόν ο Ουέιντ! (pic)

Συγκεκριμένα έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ μετά τους δύο «θρύλους» του μπάσκετ που μετράει τουλάχιστον 20.000 πόντους, 4.000 ριμπάουντ, 1.500 κλεψίματα, 800 τάπες και 500 εύστοχα τρίποντα.

Ο «Flash» έφτασε σε αυτό το επίτευγμα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους Ατλάντα Χοκς όπου είχε 11 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Dwyane Wade joins elite company... just the third player in @nbahistory with at least 20,000 points, 5,000 assists, 4,000 rebounds, 1,500 steals, 800 blocks and 500 three point field goals made! #OneLastDance pic.twitter.com/6qJpXAGDfm

— NBA (@NBA) 7 Ιανουαρίου 2019