Θέαμα! Αυτό είναι το ΝΒΑ και σε μία φάση όπως αυτή, το καταλαβαίνεις αυτό πολύ καλά.

Ο Ουέιντ σήκωσε την μπάλα στον Τζόουνς Τζούνιορ και εκείνος κάρφωσε εντυπωσιακά.

D. Wade tosses it up to Derrick Jones Jr. on the break! #HEATCulture pic.twitter.com/5V5jZM7j5X

— NBA (@NBA) January 6, 2019