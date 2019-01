Πάντα πρέπει να προσέχεις όταν πλησιάζεις την ρακέτα των Νετς και υπάρχει σε αυτή ο Τζάρετ Άλεν.

Πριν από λίγο καιρό... έσβησε τα φώτα στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Απόψε ήρθε η σειρά του Χάτσισον να πάρει το δωράκι του.

Δείτε την τάπα από τον τύπο που ξεχωρίζει με την αφάνα του

.@_bigjayy_ didn't even need to jump pic.twitter.com/OADY6iNfUs

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 6 Ιανουαρίου 2019