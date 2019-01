Το αξίας $80 εκατ. γιοτ του «MJ» δεν θα μπορούσε να μην έχει μπασκέτα! (pics & vid)

Ο «MJ» έκανε... δώρο στον εαυτό του ένα γιοτ αξίας $80 εκατομμυρίων και γιόρτασε την αλλαγή του χρόνου με ένα πάρτι πάνω σε αυτό.

Τα χρήματα μπορεί να ακούγονται πολλά, αλλά όταν η περιουσία του ιδιοκτήτη των Χόρνετς και κορυφαίου όλων των εποχών ανέρχεται περίπου $1.65 δις, μάλλον δεν είναι... τίποτα.

Το γιοτ έχει 8 καμπίνες, ένα μπαρ, τραπεζαρία, πλήρες εξοπλισμένο γυμναστήριο, τζακούζι στο κατάστρωμα και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ!

Να μην ξεχάσουμε την δορυφορική και το γρήγορο WiFi.

Είναι κουλ να είσαι ο Μάικλ Τζόρνταν!

Imagine doing the wobble in a club and looking over to your left and seeing Michael freaking Jordan pic.twitter.com/4Au1oUitUM

— Matthew Cardenas (@Matt__Cardenas) 17 Δεκεμβρίου 2018