Ο Νίκολα Γιόκιτς έβγαινε στο παρκέ, αλλά μικροί φίλοι του είχαν κάνει σειρά και τον περίμεναν για μια αγκαλιά.

Ο ενθουσιασμός των παιδιών και οι τσιρίδες τους δεν είχαν... προηγούμενο, ενώ ο 23χρονος παίκτης σήκωσε ψηλά και δύο αγοράκια που του το ζήτησαν.

NIKOLA JOKIC FOR PRESIDENT

OR AT LEAST ALL-STAR

VOTE https://t.co/fknuqHzWRC pic.twitter.com/yjd49ywH7H

— Katy Winge (@katywinge) 6 Ιανουαρίου 2019