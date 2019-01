Συνολικά, οι παίκτες των δύο ομάδων έβαλαν 41 τρίποντα, με την ομάδα του Σακραμέντο να ευστοχεί 20 φορές και αυτή του Γκόλντεν Στέιτ 21.

Ο Στεφ Κάρι είχε 10/20 και ο Μπάντι Χιλντ 8/13.

EVERY three-pointer made from the @warriors (21) and @SacramentoKings (20) #NBA record 41 3PM tonight! pic.twitter.com/tHwXKn6rtf

— NBA (@NBA) 6 Ιανουαρίου 2019