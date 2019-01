Ο Ντόνσιτς χτύπησε τον καμεραμάν και πήγε να δει αν ειναι καλά (vid)

Την πρώτη φορά ήταν ένα άτυχο κοριτσάκι, το οποίο όμως στο τέλος έφυγε με υπογεγραμένη φανέλα του Ντόνσιτς. Κόντρα στους 76ers, ο Λούκα έπεσε, κι έπεσε άσχημα, πάνω στον καμεραμάν ο οποίος χρειάστηκε αρκετή ώρα για να διαπιστωθεί αν ειναι καλά.

Ομως και πάλι ο Ντόνσιτς πήγε κοντά του για να δει την κατάσταση του άτυχου καμεραμάν ο οποίος είδε τον Λούκα να προσγειώνεται πάνω του και να χτυπάει στην καρέκλα στην οποία καθόταν.

Luka checked in with a cameraman after bad collision pic.twitter.com/xdcRxfzv0r

