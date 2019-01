Mπήκε περιστέρι στο ματς των Σπερς και όλοι έψαχναν τον Τζινόμπιλι (vids)

Στο ΝΒΑ γίνονται όλα! Ακόμα και περιστέρια να πετάνε στο γήπεδο κατά την διάρκεια του αγώνα. Οπως ακριβώς έγινε στο Σαν Αντόνιο-Μέμφις, την ώρα που εκτελούσε βολές ο Μπελινέλι ένα περιστέρι έκανε... τσάρκα στο γήπεδο.

ΟΚ, μπορεί να συμβεί. Αλλά όλοι έψαχναν τον Μανού Τζινόμπολι. Γιατί; Πολύ απλά δύο χρόνια πριν είχε πιάσει μια νυχτερίδα στον αέρα!

There’s a pigeon flying around during the Spurs game.

Somebody call Manu. pic.twitter.com/xNH7oLQG7T

— Bleacher Report (@BleacherReport) 6 Ιανουαρίου 2019