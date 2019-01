O Kάρι έδειξε το νούμερο του Χάρντεν μετά τα βήματα που του σφύριξαν (vids)

Ανοίγει βεντέτα; Πολύ πιθανό γιατί δεδομένα ο Τζέιμς Χάρντεν δεν θα το αφήσει αναπάντητο. Με το σκορ στο 111-108 υπέρ των Ουόριορς κόντρα στους Κινγκς, ο Στεφ Κάρι έκανε το step back για τρίποντο με μισό βήμα παραπάνω. Οι διαιτήτες σφύριξαν αμέσως τα βήματα με αποτέλεσμα ο Στιβ Κερ να βγει εκτός εαυτού.

«Τώρα το σφυρίζεις αυτό; Τώρα;», φώναζε στους διαιτητές. Αλλά η αντίδραση του Κάρι ήταν αυτή που θα φέρει αντιδράσεις μιας και έδειξε το νούμερο 13. Δηλαδή την φανέλα του Τζέιμς Χάρντεν. Ομως δεν έμεινε εκεί και μετά το τέλος του αγώνα έκανε δηλώσεις για την συγκεκριμένη φάση ρίχνοντας νέο καρφί για τον «Μούσια» και τους διαιτητές.

«Την έχω δει την κίνηση μια δυο φορές ξανά. Είπα να την προσπαθήσω. Προφανώς μπερδεύτηκαν (σ.σ. οι διαιτητές). Ηξεραν ότι ήταν κάποιος άλλος και σφύριξαν βήματα», είπε ο Στεφ Κάρι...

Steph Curry on throwing up a 13 to the referee after he got called for a travel on a James Harden like stepback: “I’ve seen that once or twice. Tried it myself. Obviously they got confused. They knew it was someone else, so they called it.” pic.twitter.com/hBGgaCcsk9

— Anthony Slater (@anthonyVslater) January 6, 2019