Το έχουν στο ΝΒΑ. Να χρησιμοποιούν διαφορετικά ηχητικά εφέ σε λάθη, σε καρφώματα, σε βολές, σε τρίποντα. Και οι Μπακς το πήγαν ένα βήμα παραπάνω στη ματσάρα κόντρα στο Τορόντο.

Ολοι ξέρουν για το ιδιαίτερο γέλιο του Λέοναρντ και οι Μπακς το... χρησιμοποίησαν για τα λάθη του. Κάθε φορά που ο σταρ των Ράπτορς... χάριζε την μπάλα ακουγόταν το γέλιο του από τα μεγάφωνα

Kawhi turned the ball over ... and then the @Bucks trolled him with his own laugh

() pic.twitter.com/EOZSaZFPDD

— ESPN (@espn) 6 Ιανουαρίου 2019