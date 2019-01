Ο «Rock» απάντησε στον Γιάννη: «Θα σου βουλώσω το στόμα και θα πάμε για τεκίλα»! (pic)

Όλα άρχισαν όταν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Πατ Κόνατον σήκωσαν 260 κιλά και προκάλεσαν τον «Rock» να πάει στο Μιλγουόκι για να τους ισοφαρίσει!

Ο διάσημος ηθοποιός και wrestler του WWE μπορεί να... άργησε λίγο, αλλά μόλις είδε τα όσα του είπαν δεν έχασε ούτε στιγμή να τους απαντήσει, κάνοντας φυσικά ειδική αναφορά στον Έλληνα σούπερ σταρ.

Ακολούθως ο Αντετοκούνμπο δήλωσε με μεγάλη δόση χιούμορ πως θα τον «διέλυε» σε αγώνα wrestling, εξηγώντας αστειευόμενος πως θα τον... σκότωνε, για να πάρει σήμερα (5/1) την απάντησή του από τον Ντουέιν Τζόνσον!

«"Θα τον σκότωνα" :) Τον αγαπώ αυτόν τον τύπο! Γι' αυτό ακριβώς είναι ένα "κτήνος" στο ΝΒΑ και οι Μπακς είναι το νούμερο 1 στην Ανατολή! Παρ' όλα αυτά, δεν το θες αυτό επειδή θα σου βουλώσω το στόμα την επόμενη εβδομάδα, γιε μου! Με αυτό εννοώ ότι θα πάμε μαζί σε μια προπόνηση και θα απολαύσουμε τεκίλα μετά»!

“I’d kill him”

Love this dude. It’s why he’s an @NBA beast & the Bucks are #1 in the E.

But you don’t want this smoke, cuz I will slap your lips off into next week, son.

And by that I mean, let’s just get a workout in and enjoy some tequila after . https://t.co/gZcElqPYLd

— Dwayne Johnson (@TheRock) 5 Ιανουαρίου 2019