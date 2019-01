Ρόουζ για All Star: «Δεν 'πουλάω' τον εαυτό μου» (pic)

Με την εξαιρετική χρονιά που κάνει ο Ντέρικ Ρόουζ δείχνει ότι έχει αφήσει στο παρελθόν τις... σκοτεινές ημέρες και μπροστά του έχει την πρόκληση του All Star. Ο κόσμος τον έχει σε υψηλή θέση στην ψηφοφορία και ο ίδιος απάντησε σε αυτό:

«Δεν πουλάω τον εαυτό μου στον κόσμο... Δεν έχω instagram... Προέρχεται από το ότι για κάποιον λόγο είμαι στο μυαλό του κόσμου και εκείνοι νοιάζονται για εμένα».

"I don’t sell myself to people...I don’t have an Instagram…It comes from me being in people’s minds for some reason and people really caring." pic.twitter.com/EzqZpeR5yo

