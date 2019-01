Οι Σέλτικς έδωσαν το τελευταίο σουτ στον Νοβίτσκι για να ξεπεράσει τον Κόμπι! (vid)

Ο Νοβίτσκι μπήκε να παίξει στο TD Garden για 18η και πιθανότατα τελευταία του φορά και δεν θα μπορούσε να είναι πιο συγκινητικά. Οι οπαδοί των Σέλτικς στα τελευταία λεπτά ήθελαν να του χαρίσουν το τελευταίο σουτ και μαζί μια ακόμα στιγμή αποθέωσης.

Με αυτό το σουτ θα προσπερνούσε τον Κόμπι Μπράιντ (427) με τους περισσότερους πόντους σε αυτό το γήπεδο από παίκτη ομάδας Δύσης .

Για κακή τύχη ο τεράστιος Ντιρκ δεν ευστόχησε σε κανένα σουτ, για δεύτερη φορά αυτή την σεζόν και αυτή η στιγμή που όλοι προσδοκούσαν δεν ήρθε. Πάντως το τέλος με άπαντες όρθιους να χειροκροτούν έναν μύθο του μπάσκετ.

Ανατριχίλα:

Boston REALLY wanted Dirk to have this last shot. pic.twitter.com/WfhjvVYsk2

— ESPN (@espn) 5 Ιανουαρίου 2019