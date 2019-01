Ο Κάρι φόρεσε παπούτσια με θέμα το διάστημα! (vid)

100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Στεφ Κάρι είχε ισχυριστεί έναν μήνα πριν ότι δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπος πάτησε πραγματικά στο φεγγάρι. Κάπου εκεί απάντησε η NASA προσκάλεσε τον Στεφ να πάει να δει από κοντά ντοκουμέντα και κάπως έτσι ο Κάρι άλλαξε το σκεπτικό του. Στο παιχνίδι κόντρα στους Ρόκετς φόρεσε τα παπούτσια του με θέμα πάνω τους το φεγγάρι.

Ο ηγέτης του Όκλαντ θα υπογράψει το ζευγάρι και θα το βγάλει σε δημοπρασία με στόχο να βοηθήσει των νεαρών μαθητών.

.@StephenCurry30 lacing up in the Under Armour Curry 6 "Moon Landing". These customs will be auctioned off to benefit STEM education programs for kids throughout the Bay Area.

@NBAKicks pic.twitter.com/5MH9VhluKM

— B/R Kicks (@brkicks) 4 Ιανουαρίου 2019