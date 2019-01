Οι Σπερς καλωσόρισαν και ευχαρίστησαν τους Γκριν και Λέοναρντ! (vid)

Οι Γκριν και Λέοναρντ έφυγαν το καλοκαίρι για να παίξουν για τους Ράπτορς και επιστρέφοντας στο Σαν Αντόνιο οι Σπερς τους υποδέχτηκαν όπως τους άρμοζε.

Μπορεί ο κόσμος να μην... ξετρελάθηκε με την επιστροφή του Λέοναρντ, η ομάδα πάντως ετοίμασε ένα συγκινητικό βίντεο από τους δύο πρώην παίκτες, που ήταν γεμάτο με όμορφες αναμνήσεις και τους ευχαρίστησε για την προσφορά τους.

Welcome back to San Antonio, Danny and Kawhi!

#SpursFamily pic.twitter.com/O3D3Lr4m5p

— San Antonio Spurs (@spurs) 4 Ιανουαρίου 2019