Κι όμως: Οι διατητές δεν είδαν ότι ο Ντουράντ ήταν εκτός γηπέδου! (vid)

Πραγματικά είναι απορίας άξιο πως κανένας από τους διαιτητές του Ουόριορς - Ρόκετς δεν είδε ότι ο «KD» βρισκόταν εκτός παρκέ, όταν έδωσε την πάδα για το 134-132 που διαμόρφωσε ο συμπαίκτης του.

Βέβαια, επειδή δεν σταμάτησε η φάση, οι διαιτητές δεν μπορούσαν να πάνε και να εξετάσουν το video replay, ώστε να ακυρώσουν το καλάθι των «πολεμιστών».

Ακόμα και οι εκφωνητές του αγώνα «τρελάθηκαν», αναφέροντας πως είναι δυνατόν να μην είδαν αυτή τη φάση οι διαιτητές.

Was KD not out of bounds here? pic.twitter.com/LQNcH6tZNo

— Bleacher Report (@BleacherReport) 4 Ιανουαρίου 2019