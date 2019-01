Ο Χάρντεν μαζί με Τζόρνταν, Αϊβερσον και Κόμπι (pic)

Ειναι πολύ κοντά στο να το... τερματίσει. Με το νικητήριο καλάθι που έβαλε κόντρα στους Ουόριορς μπορεί και να το έκανε.

Ομως ο Τζέιμς Χάρντεν συνεχίζει να γράφει ιστορία. Το κοντέρ του σταμάτησε στους 44 πόντους και έτσι μπήκε σ' ένα κλειστό club σεσημασμένων εκτελέστων.

Ο «Μούσιας» πέτυχε για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι 40+ πόντους κάτι το οποίο έχουν καταφέρει μόνο οι Τζόρνταν, Αϊβερσον και Κόμπι στις τελευταίες 50 σεζόν του ΝΒΑ!

Πιο συγκεκριμένα ο Χάρντεν έχει:

41 κόντρα στην Οκλαχόμα

45 κόντρα στην Βοστώνη

41 κόντρα στην Νέα Ορλεάνη

43 κόντρα στο Μέμφις

44 κόντρα στο Χιούστον

Harden. Kobe. Iverson. MJ.

The only 4 players in the past 50 seasons to have five straight 40-point games pic.twitter.com/2gLulNiQPh

— SportsCenter (@SportsCenter) January 4, 2019