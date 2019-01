Back to back παίκτης του μήνα ο Γιάννης στην Ανατολή! (pic)

Λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις ψήφους του All Star Game όπου ηγείται της Ανατολικής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε καλύτερος παίκτης του μήνα για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην Περιφέρειά του! Όπως τον Δεκέμβριο, έτσι και τώρα, ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν ο καλύτερος παίκτης της Ανατολής κάνοντας... δικό του τον εν λόγω τίτλο! Συγκεκριμένα μέτρησε κατά μέσο όρο 25,6 πόντους, 12,5 ριμπάουντ και 6,2 ασίστ!

Αντίστοιχα το βραβείο του MVP στην Δύση πήγε στα χέρια του Τζέιςμ Χάρντεβ, ο οποίος έκλεισε τον Δεκέμβριο έχοντας 36,4 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 7,9 ασίστ.

The Kia NBA Players of the Month for December! #KiaPOTM@Giannis_An34 of the @Bucks (East)@JHarden13 of the @HoustonRockets (West) pic.twitter.com/BIMENJX0eJ

— NBA (@NBA) 3 Ιανουαρίου 2019