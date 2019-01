Το ΝΒΑ μάζεψε τα καλύτερα clutch shots του Δεκεμβρίου και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Το καλάθι του Στεφ Κάρι κόντρα στους Κλίπερς, το τρίποντο του Ντόντσιτς κόντρα στους Μπλέιζερς, αλλά και αυτό του Λίλαρντ απέναντι στους Ουόριορς είναι μερικές από τις επιλογές της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

the BEST CLUTCH SHOTS from December's #NBA action! #BESTofNBA pic.twitter.com/NenF8KZPQ3

— NBA (@NBA) 3 Ιανουαρίου 2019