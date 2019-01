Απίστευτο φινάλε στο Όκλαντ!

Ο Τζέιμς Χάρντεν και οι Ρόκετς έκαναν απίστευτα πράγματα, αφού γύρισαν το ματς από το -20 και στην συνέχεια ο «Μούσιας» το έστειλε στην παράταση με τρίποντο.

Στο έξτρα πεντάλεπτο ο Χάρντεν έδωσε την... χαριστική βολή στους Ουόριορς, αφού εκτέλεσε για τρεις κι ευστόχησε, υπό την πίεση των Γκριν - Τόμπσον.

Βέβαια, οι διαιτητές έκαναν απίστευτο λάθος στην προτελευταία φάση, όπου ο «KD» πάτησε τρεις φορές έξω από την τελική γραμμή, πριν δώσει την τελική πάσα για το 134-132 του Στεφ Κάρι. Επειδή δεν σταμάτησε η φάση, οι διατητές δεν μπορούσαν να εξετάσουν το video replay, για να ακυρώσουν το καλάθι των Ουόριορς, όπως είχε γίνει πέρυσι στην Οκλαχόμα με το νικητήριο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που είχε πατήσει έξω.

Steve Kerr just had the AUDACITY to complain that he thought Harden pushed off Draymond on the game winning shot. Here’s a picture of K____ D_____ (wont say its name) passing the ball out of bounds, which led to Curry’s go ahead shot the possession before to put them up by 2 #nba pic.twitter.com/8yUtsyie5c

— Arden Onanian (@ArdenOnanian) 4 Ιανουαρίου 2019