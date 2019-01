Oυέστμπρουκ: Πέμπτο χειρότερο ποσοστό ευστοχίας με triple double! (pic)

Triple double έκανε ο Ράσελ Ουέστμπρουκ στο ματς με τους Λέικερς, αλλά ήταν τραγικός στο ποσοστό ευστοχίας.

Ο γκαρντ της Οκλαχόμα σούταρε με 3/20 (15%) απέναντι στην ομάδα του Λος Άντζελες.

Αυτή είναι η 5η χειρότερη επίδοση στην ιστορία της λίγκας!

Πρώτος στη λίστα είναι ο Μαρκ Ίτον από το 1985.

Russell Westbrook shot 3-20 (15%) from the field in his triple-double on Wednesday, the 5th-worst FG pct in a triple-double in NBA history.

h/t @EliasSports pic.twitter.com/9isG1QooPv

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 3 Ιανουαρίου 2019