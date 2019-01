ΛεΜπρόν: Η ομιλία που «πόρωσε» τους Καβς πριν την ανατροπάρα του 2016! (vid)

Το 2016 οι Καβς έκαναν την μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να βοηθά την ομάδα του να φτάνει από το 3-1 στο 3-4.

Το ESPN έφερε στη δημοσιότητα μια ομιλία του Βασιλιά μετά το τέλος του Game 6, στο οποίο οι Καβς ισοφάρισαν τη σειρά σε 3-3.

“Αυτή τη στιγμή είναι γαμ… Πνευματικά και σωματικά είναι γαμ…! Δουλεύει, το 15ο κομμάτι είναι εδώ. Ένα βήμα έμεινε», ανέφερε ο ΛεΜπρόν και στη συνέχεια έβαλε το προτελευταίο κομμάτι στο παζλ του τροπαίου.

Το παζλάκι βρισκόταν στα αποδυτήρια των Καβς και είχε 16 κομμάτια, όσες δληαδή οι νίκες που χρειαζόταν η ομάδα του Λου για να φτάσει στον τίτλο.

Δείτε τον εντυπωσιακό λόγο του ΛεΜπρόν μετά το τέλος του Game 6, αλλά και τη στιγμή που βάζει το κομμάτι στο παζλ.

.@KingJames called it like he saw it after Game 6 of the 2016 Finals.

On ESPN+, “More Than An Athlete" takes you inside the Cavs locker room after the crucial game. https://t.co/8vE9wIaUfr pic.twitter.com/KLgQQ2Mnjy

— ESPN (@espn) January 2, 2019