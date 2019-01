Το κοινό των Λέικερς γιούχαρε τον Μπολ (vid)

Βwin – Πλέον μπορείς να συνδυάζεις πολλές αγορές σε ένα στοίχημα από τον ίδιο αγώνα! (21+).

Οι Λέικερς δείχνουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες χωρίς τον «Βασιλιά» και στο κοινό τους πλέον φταίνε όλοι. Ο Λόνζο Μπολ ήταν κακός στην ήττα από τους Θάντερ, έχοντας σε 35 λεπτά συμμετοχής, 3 πόντους με 1/4 σούτ και 1/5 βολές και μια χαμένη βολή έγινε η αφορμή για τον κόσμο της ομάδας του να ξεσπάσει εναντίον του, αποδοκιμάζοντας τον.

Lonzo Ball gets booed by Lakers fans for missing free throw pic.twitter.com/mDPPcsPL0e

— gifdsports (@gifdsports) 3 Ιανουαρίου 2019