Συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις ο Πολ Τζορτζ για τους Θάντερ. Κόντρα στους Λέικερς ήταν εντυπωσιακός με 37 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα, προσφέροντας ακόμα μια μοναδική παράσταση.

Απολαύστε τον:

@Yg_Trece drops 37 PTS to lead the way in @okcthunder's victory at Staples Center! #ThunderUp pic.twitter.com/FtnjYShEcm

— NBA (@NBA) 3 Ιανουαρίου 2019