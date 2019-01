Γιούχαραν τον Πολ Τζορτζ στο Λος Άντζελες (vids)

Ο ίδιος μπορεί να ήθελε να βάλει την φανέλα των Λέικερς το καλοκαίρι, αλλά μάλλον... ανεπιθύμητος είναι στο Λος Άντζελες.

Ο Πολ Τζορτζ έδωσε σόου στο «Staples Center», αφού μέτρησε 37 πόντους στη νίκη των Θάντερ (100-107) και οι φίλαθλοι των Λέικερς δεν σταμάτησαν να τον γιουχάρουν!

Δείτε τα βίντεο

Lakers fans booed Paul George just about every time he touched the ball tonight.

But PG-13 got the last laugh, scoring 37 points on 15-29 shooting in OKC’s 107-100 win over LAL.

(Via @hmfaigen)pic.twitter.com/qXMUfRq0KO

— Ballislife.com (@Ballislife) 3 Ιανουαρίου 2019