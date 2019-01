Καουάι Λέοναρντ: Η επιστροφή του «ασώτου»! (vids)

17 Μαρτίου 2018: Οι πόρτες στα αποδυτήρια του «AT&T Center» του Σαν Αντόνιο έκλεισαν απότομα. Μέσα μόνο οι παίκτες κατόπιν προτροπής του Τόνι Πάρκερ. Το θέμα συζήτησης; Η προσπάθεια της ομάδας να μπει στα playoffs. Η ουσία της συζήτησης; Η face to face συνομιλία με τον Καουάι Λέοναρντ που παρέμενε εκτός ομάδας από τον περασμένο Ιανουάριο λόγω προβλήματος στο πόδι. Τον ήθελαν στην ομάδα, πόνταραν πάνω του και τον περίμεναν...

Σε εκείνο το meeting είχε απαγορευτεί ρητά και κατηγορηματικά η παρουσία οποιουδήποτε από το προπονητικό team ή το stuff της ομάδας. Ακόμα και του Γκρεγκ Πόποβιτς. Οι παίκτες ήθελαν να μιλήσουν μεταξύ τους! Όπως ανέφεραν τα Μέσα των ΗΠΑ ήταν μια συνάντηση με πολλές εντάσεις, πολλούς τσακωμούς, πολλές φωνές και τον Καουάι Λέοναρντ στη μέση ο οποίος είχε πει στους συμπαίκτες του ότι για τους δικούς του λόγους δεν θα μπορούσε να είναι κοντά στην ομάδα. Ακολούθησε η δυσαρέσκεια... Μόλις άνοιξε και πάλι η πόρτα των αποδυτηρίων τίποτε δεν θα ήταν πια το ίδιο στο Σαν Αντόνιο.

Ο Λέοναρντ ήταν «ξένο σώμα» στην ομάδα ενώ ο Πάρκερ στις ερωτήσεις που δεχόταν, απλά έλεγε: «Είναι ιδιωτικά πράγματα που μένουν μέσα στα αποδυτήρια». Είχε αρχίσει και... επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος ενός παίκτη ο οποίος είχε αγωνιστεί σε 407 ματς της regular season με τους Σπερς (16,3π., 6,2ριμπ., 2,3ασ., 1,8κλ.) και σε άλλα 87 της postseason (16,5π., 7,3ριμπ., 1,9ασ., 1,7κλ.). Αποκορύφωμα; Το πρωτάθλημα του 2014 όταν και είχε πάρει τον τίτλο του MVP των τελικών κόντρα στους Μαϊαμι Χιτ (4-1).

Η επιβεβαίωση δεν άργησε να έρθει. Τέσσερις μήνες αργότερα γίνεται γνωστό ένα blockbuster trade το οποίο δεν περίμενε κανείς. Αν και είχαν ακουστεί οι Λέικερς, οι Κλίπερς, οι Νικς και οι Νετς που περίμεναν τον Λέοναρντ, στις 18 Ιουλίου «έσκασε» η... βόμβα που τον έστελνε στους Τορόντο Ράπτορς μαζί με τον Ντάνι Γκριν αντί του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και του Τζέικομπ Ποέλτλ: «Του ευχόμαστε τα καλύτερα στο Τορόντο. Είναι καιρός να προχωρήσουμε παρακάτω» ήταν το σχετικό σχόλιο του Γκρεγκ Πόποβιτς μετά το μεγάλο trade.

Το γυαλί είχε ραγίσει οριστικά και αμετάκλητα όταν ο ίδιος ο Λέοναρντ δεχόταν τις συμβουλές και τις επισημάνσεις του δικού του γιατρού στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα είχε πάει στο «Μεγάλο Μήλο» προκειμένου να κάνει θεραπείες την περίοδο που οι Σπερς έδιναν τη μεγάλη και δύσκολη μάχη τους με τους Ουόριορς στον πρώτο γύρο των playoffs. Οι μετέπειτα πρωταθλητές πήραν την εύκολη πρόκριση με 4-1 νίκες, ενώ ο Λέοναρντ έμοιαζε να μην δίνει καμία σημασία για το αποτέλεσμα. Ήξερε ότι θα φύγει με κάποιο trade. Βέβαια υπήρχαν και κάποια πράγματα που έπρεπε να βάλει στην ζυγαριά τα οποία ωστόσο δεν αποδείχθηκαν αρκετά προκειμένου να αλλάξει γνώμη.

Πρώτα απ' όλα, ο Γκρεγκ Πόποβιτς ήταν εκείνος γνώριζε πολύ καλά την αξία του Λέοναρντ και το πόσο πολύ τον ήθελε στην ομάδα. Μαζί με τον GM των Σπερς, Αρ Σι Μπιούφορντ, έκανε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να τον πείσει να παραμείνει στους Σπερς. Μεγάλο δέλεαρ; Ήταν η μοναδική ομάδα που μπορούσε να του προσφέρει 221 εκατομμύρια δολάρια για νέο συμβόλαιο πέντε χρόνων! Αν γινόταν trade δεν θα μπορούσε να βρει αυτά τα χρήματα. Μάταιες οι προσπάθειες. Ο Λέοναρντ είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από τους Σπερς και στις 15 Ιουνίου ειδοποίησε τους εκπροσώπους του να κινήσουν τις διαδικασίες με πρώτη προτίμηση τους Λέικερς. Δύο μέρες αργότερα, ο Πόποβιτς μετέβη στο Σαν Ντιέγκο που αποτελεί τη γενέτειρα πατρίδα του «Claw» για να συζητήσουν και να φτιάξουν τις σχέσεις τους. Το γυαλί δεν ξανακόλλησε ποτέ. Αν και ο Πόποβιτς δεν μίλησε ποτέ γι' αυτή τη συνάντηση, αν και ο Μπιούφορντ έλεγε μετά το draft ότι «θα εξετάσουμε όλες τις επιλογές αλλά θέλουμε να παραμείνει» οι Σπερς άρχισαν να ακούν προτάσεις. Για να έρθει έναν μήνα αργότερα η συμφωνία με τους Τορόντο Ράπτορς, όπου βρίσκεται σε ισχύ το συμβόλαιό του ύψους 23,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα έχει και την οψιόν της ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο δική του η οποία κάνει λόγο για 21,3 εκατομμύρια δολάρια έως το καλοκαίρι του 2020.

Στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, ο Καουάι Λέοναρντ μπορεί να μην αναφέρθηκε στους πραγματικούς λόγους του «διαζυγίου» αλλά με σχετική επιστολή έλεγε το δικό του «ευχαριστώ» στην ομάδα που «υπηρέτησε» για επτά συνεχόμενα χρόνια:

«Σαν Αντόνιο, τις τελευταίες εβδομάδες έκανα διάφορές και πήγαινα μπροστά και πίσω προκειμένου να βρω τα κατάλληλα πράγματα να πω και καταλήγω σε δύο απλές λέξεις: ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Η οικογένεια μου και εγώ θέλουμε να πούμε ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλο τον οργανισμό των Σπερς, τον κόσμο και τους φιλάθλους στο Σαν Αντόνιο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους τους συμπαίκτες, με τους οποίους έπαιξα στα επτά μου χρόνια στο ΝΒΑ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Ποπ. Θα σου είμαι πάντα ευγνώμων για την ανάπτυξή μου ως παίκτης κάτω από τις οδηγίες σου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους φιλάθλους! Δεν υπάρχει πιο παθιασμένη και αφοσιωμένη βάση οπαδών από αυτήν που αντίκρισα στο Σαν Αντόνιο. Μέσα σε όλα τα σκαμπανεβάσματα, χαίρομαι που οι καλές στιγμές ήταν περισσότερες. Δεν θα ξεχάσω όσα μοιραστήκαμε και καταφέραμε μαζί. Ανυπομονώ για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας μου, πάντα θα θυμάμαι την πόλη και τον κόσμο του Σαν Αντόνιο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Καουάι Λέοναρντ».

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (03:00) ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει στο «AT&T Center» ως αντίπαλος των Σπερς... Άραγε πώς θα τον υποδεχθούν;

