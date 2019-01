Μαγνητική για τον Κούζμα που δέχτηκε χτύπημα στην μέση (pic)

Ακόμα μια απώλεια για τους Λέικερς αφού ο Κούζμα τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τους Θάντερ.

Ο παίκτης δεν κατάφερε να παίξει παραπάνω από 16 λεπτά στο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα της Οκλαχόμα, αφού δέχτηκε ένα χτύπημα στην μέση και δεν κατάφερε να συνεχίσει.

Ο Κούζμα θα υποβληθεί με μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς, με τους Λέικερς να έχουν σοβαρό πρόβλημα με τους τραυματισμούς, φυσικά με εκείνον του ΛεΜπρον να τους «πονά» περισσότερο απ' όλους.

Luke Walton said Kyle Kuzma will get an MRI tomorrow morning on his low back. Walton noticed him take a hit there in the first half, and he wasn’t able to keep playing after trying to push through for a few minutes.

— Mike Trudell (@LakersReporter) 3 Ιανουαρίου 2019