Οι Θάντερ κέρδισαν τους Λέικερς, παρά την κακή επιθετικά ημέρα του Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ο ηγέτης της Οκλαχόμα κόπηκε εντυπωσιακά από τον Λόνζο Μπολ, όταν προσπάθησε να τελειώσει την φάση από κοντά, αλλά δέχτηκε την τάπα.

Lonzo denies Russ

Russ went 3-20 tonight and the Thunder still won. pic.twitter.com/X7xrXvEHga

— Bleacher Report (@BleacherReport) 3 Ιανουαρίου 2019