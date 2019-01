Τεμπλ και Κάσπι «αρπάχτηκαν» μετά την ήττα από τους Πίστονς (pic)

Μετά την ήττα από την ομάδα του Ντιτρόιτ, οι Γκρίζλις «έπεσαν» στο 18-19, ενώ μέτρησαν το τρίτο σερί άσχημο αποτέλεσμα.

Αυτό έφερε εντάσεις στην ομάδα του Μέμφις, αφού όπως αποκάλυψε ο Σαμς Τσαράνια, οι Γκάρετ Τεμπλ και Όμρι Κάσπι τσακώθηκαν στα αποδυτήρια.

The Memphis Grizzlies' emotional team meeting after loss to Detroit tonight turned physical in an altercation between veterans Garrett Temple and Omri Casspi in locker room, league sources tell @TheAthleticNBA @WatchStadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 3 Ιανουαρίου 2019