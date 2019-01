Προπονητής του NCAA μιμείται την καρφωματάρα του Γιάννη με τον γιο του! (vid)

Ο λόγος για τον Πατ Κέλσι, ο οποίος είναι πρώτος προπονητής στους Winthrop Eagles, ομάδα από την Division I του ΝCAA. Βέβαια έχει περάσει και από τους πάγκων μεγάλων κολεγίων ως ασίσταντ κόουτς και πιο συγκεκριμένα από το Wake Forest και το Xavier.

Ο Κέλσι, λοιπόν, θέλησε να κάνει την αναπαράσταση του... ισοπεδωτικού καρφώματος, με τον ίδιο να «ντύνεται» Λούερ και ο μικρός του γιος, Γιάννης!

Starting on Christmas day Johnny Ballgame has been all-in on The Greek Freak. Yannis-Mania has taken over Kelsey Kitchen Arena. Homemade jersey, highlight re-enactments, overnight @Bucks fan. Power of branding @JeremyDarlow pic.twitter.com/o7KTIVhyAz

— Pat Kelsey (@patkelsey) 2 Ιανουαρίου 2019