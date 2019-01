Οι Μάβερικς κατοχυρώνουν το παρατσούκλι «Matador» για τον Ντόντσιτς! (pic)

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Σλοβενίας και τη Ρεάλ Μαδρίτης λογίζεται ως το πρώτο φαβορί για τον τίτλο του Rookie της Χρονιάς στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και οι Μάβερικς είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν τους τίτλους «The Matador» και «El Matador» («Ταυρομάχος») για τον Ντόντσιτς!

Πρόκειται για το παρατσούκλι που έδωσε στον άλλοτε σούπερ σταρ της Ρεάλ ο προπονητής για την ατομική βελτίωση των παικτών των Μάβερικς, Μάικ Προκόπιο.

The Mavs have moved to protect Luka Doncic's nickname by filing trademarks on THE MATADOR and EL MATADOR.

The problem for Doncic is the MAVS are claiming ownership of the name.

If Doncic leaves the Mavs he will not own his nickname.

He needs a better trademark lawyer. pic.twitter.com/QXmOR22Lnn

— Josh Gerben (@JoshGerben) 2 Ιανουαρίου 2019