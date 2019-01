H μαγεία των Χριστουγέννων σε περιμένει στο καζίνο της Novibet!

Θέαμα πρόσφερε ο Τζόνα Μπόλντεν κόντρα στους Κλίπερς.

Ο Τζοέλ Εμπίντ αστόχησε στην προσπάθεια του, αλλά ο πρώην παίκτης της Μακάμπι ολοκλήρωσε τη φάση για τους Σίξερς με εντυπωσιακό φόλοου-κάρφωμα.

Απολαύστε το

Jonah Bolden flies in for the putback jam!#HereTheyCome 107#ClipperNation 94

: https://t.co/cYXnbWzIYB pic.twitter.com/WJgx7o8oxP

— NBA (@NBA) 2 Ιανουαρίου 2019