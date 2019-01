Πλησίασε το ρεκόρ του ΝτεΡόζαν ο Λέοναρντ και τον... περιμένει! (pic)

Ρεκόρ καριέρας έκανε ο Καουάι Λέοναρντ κόντρα στους Τζαζ με 45 πόντους.

Ο ηγέτης των Ράπτορς πλησίασε το ρεκόρ στην ιστορία των Καναδών που κατέχει ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν με 52 πόντους πριν ένα χρόνο.

Πλέον οι δυο τους θα κοντραριστούν την Πέμπτη, για πρώτη φορά μετά την ανταλλαγή τους.

Kawhi Leonard scored a career-high 45 points, the most by a Raptors player since DeMar DeRozan dropped a franchise-record 52 pts exactly 1 year ago.

Leonard and DeRozan will meet on Thursday for the 1st time since being traded for each other this offseason. pic.twitter.com/SBGpnidLc7

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2 Ιανουαρίου 2019