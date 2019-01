Ρεκόρ 25ετίας των Σπερς κόντρα στους Σέλτικς (pic)

Συγκεκριμένα είναι οι περισσότεροι πόντοι που σημειώνουν σε μια περίοδο οι Σπερς ύστερα από 1993! Και να 'ταν μόνο αυτό; Επιπλέον είναι και οι περισσότεροι πόντοι που έχει σημειώσει κάποια ομάδα κόντρα στους Σέλτικς από το 2000!

The Spurs scored 46 points in the 3rd quarter tonight vs the Celtics, their most in a quarter since 1993.

That's also the most any team has scored against the Celtics in a single quarter since 2000. pic.twitter.com/HvazeqbHao

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 1 Ιανουαρίου 2019