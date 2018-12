Παίκτης της Εβδομάδας ο Αντετοκούνμπο! (pics)

O Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αναδείχτηκε Παίκτης της Εβδομάδας για τέταρτη φορά φέτος, έχοντας 30.7 πόντους, 12.7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κοψίματα και 2.3 κλεψίματα με 62.1% στα σουτ εντός πεδιάς για τα «Ελάφια» που είχαν ρεκόρ 3-0.

Σε ό,τι αφορά τον Χάρντεν, ο «Μούσιας» μέτρησε 42.3 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ στο 3-0 των Ρόκετς.

The Greek Freak has racked up his 4th Eastern Conference Player of the Week award this season!! #FearTheDeer pic.twitter.com/9DV52J1J6i

The NBA Players of the Week for Week 11!@Giannis_An34 of the @Bucks (East)@JHarden13 of the @HoustonRockets (West) pic.twitter.com/jl2i15dpOG

— NBA (@NBA) 31 Δεκεμβρίου 2018