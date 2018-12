Από τους Ουόριορς στους Καβαλίερς ο ΜακΚο! (pic)

Οι Καβς είχαν προσφέρει 6 εκατομμύρια δολάρια στον ΜακΚο για συμβόλαιο δύο χρόνων αλλά οι Ουόριορς δεν είχαν στα πλάνα τους να «ισοφαρίσουν» την εν λόγω προσφορά.

Έτσι ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κλίβελαντ Καβαλίερς αν και η συμφωνία δεν είναι εγγυημένη. Οι Καβαλίερς έχουν το δικαίωμα να τον «κόψουν» έως τις 7 Ιανουαρίου χωρίς να πληρώσουν το συμβόλαιό του και απλά ο παίκτης θα γίνει free agent.

It's official, league sources tell ESPN: Patrick McCaw is a member of the Cleveland Cavaliers. https://t.co/eVrqi165sk

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 31 Δεκεμβρίου 2018