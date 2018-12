Έγραψε... ιστορία ο Τάουνς στο ΝΒΑ! (pic)

Ο σέντερ των Τίμπεργουλβς είχε συγκεκριμένα 34 πόντους, 18 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 6 τάπες! Μια στατιστική που δεν είχε κάνει ποτέ την εμφάνισή της στο ΝΒΑ από την σεζόν 1973-74, όταν και θεσπίστηκαν οι τάπες και τα κλεψίματα.

Karl-Anthony Towns tallied 34 PTS, 18 REB, 7 AST, 3 STL, & 6 BLK in the @Timberwolves win!

No other player has ever equaled or bettered all of those numbers in a game since 1973-74 (when steals and blocks were first tracked). @EliasSports pic.twitter.com/CgoMSsh2pO

— NBA.com/Stats (@nbastats) 31 Δεκεμβρίου 2018