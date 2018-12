ΛεΜπρόν: «Οι τελικοί του 2016 με έκαναν τον καλύτερο όλων των εποχών» (vid)

«Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα με τους Καβαλίερς ύστερα από 52 χρόνια ξηρασίας. Όλοι με είδαν να κλαίω. Φέραμε για πρώτη φορά την χαρά στο Κλίβελαντ» δήλωσε ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ και συνέχισε:

«Και όταν έπεσαν τα φώτα ήμουν σε στυλ... 'Ουάου. Αυτοί οι τελικοί σε έκαναν τον καλύτερο όλων των εποχών. Ήταν από τις στιγμές που κάθεσαι και λες, 'έκανα κάτι το ξεχωριστό'»,

